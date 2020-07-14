Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: за сутки заразились еще 128 человек

14 Июль 2020 2020-07-14T12:58:30+03:00

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В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 128 человек. Всего в крае 10 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Вирус распространился на 59 территориях края.

По данным эпидемиологов, за последние 24 часа выздоровели 316 человек. Общее количество выздоровевших составляет 7 127. Количество умерших в сравнении с предыдущими днями невелико - 2 человека, к сожалению, скончались за минувшие сутки. Темп роста, к счастью, по сравнению с предыдущими сутками снизился - сейчас он 1,2 процента против 1,3 процентов вчера.

Количество заболевших, находящихся на домашнем лечении, тоже сокращается - 1 987 человек. За последние сутки на контроль медики взяли 131 человека. Сняли за сутки - 169 человек. А всего - 22 569 пациентов.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU