2020-07-14T12:16:37+03:00
Общество

В Красноярском крае появилась новая технология связи: звонить по Wi-Fi теперь можно не только в мессенджерах

Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически
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Фото: МегаФонФото: МегаФон
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МегаФон запустил в Красноярском крае сервис Voiceover WiFi. Это новая технология передачи голосового трафика для региона, она позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Абонент может оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, глухих комнатах квартиры или офиса.

Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре компании, рассказал:

- МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сетиWi-Fi в период, когда такие сервисы наиболее востребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе или торговом центре. Безусловно, в местах со слабым сигналом можно общаться и в мессенджерах, но в любой момент есть вероятность пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные, они входят в пакет минут. Отметим, что разговаривать можно с абонентами любых операторов. А для звонка на городской телефон нужно набрать номер в полном формате с кодом города. Технический аспект – услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

Добавим, что ранее абонентам компании стал доступен сервис Voiceover LTE (VoLTE): они могут звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. То есть можно одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Пара секунд – и соединение установлено, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

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