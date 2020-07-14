2020-07-14T11:29:55+03:00
Происшествия

Полуголый и в балаклаве. В Канске парень с пистолетом ограбил магазин, сказав «всего доброго» на прощанье

Грабителя задержали, ему грозит 10 лет колонии [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парню грозит 10 лет за рабойПарню грозит 10 лет за рабойФото: Мария ЛЕНЦ
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На голове - балаклава, в руках - пистолет, а из одежды только шорты и сланцы. В Канске налетчик особо с одеждой не мудрил - пошел на дело в полуголом виде. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, преступление произошло в небольшом магазинчике в районе Педагогического колледжа.

Грабитель в балаклаве.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Из кассы средства выкладываем, - тыча в лицо продавцу пистолетом, потребовал полуголый.

- Уберите, - испугалась женщина.

- Я сказал из кассы все выкладываем. Минута времени у вас!

- Все-все, успокойся. Мелочь тоже выкладывать тебе?

- Крупные.

Женщина сгребла всю наличность и выложила. Парень ее прихватил и вежливо попрощался, сказав: «Всего доброго». Естественно, на место тут же вызвали полицию. Наглое ограбление раскрыли быстро.

- При обследовании путей отхода злоумышленника полицейские в 4 км от места происшествия, на пустыре обнаружили выброшенное орудие преступления и направили его на криминалистическую экспертизу. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий канские сыщики установили личность подозреваемого - ранее судимого 19-летнего местного жителя, и задержали его, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД. - Во время обыска места проживания задержанного стражи порядка нашли и изъяли одежду, в которой был совершен разбой. Похищенные денежные средства молодой человек потратил на личные нужды.

Оказалось, мужчина своровал 7 000 рублей - их успел потратить на себя. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 (разбой) - ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полуголый и в балаклаве. В Канске парень с пистолетом ограбил магазин, сказав «всего доброго» на прощанье
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