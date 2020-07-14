Каштаны у мэрии Красноярска начали плодоносить

14 Июль 2020 2020-07-14T09:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Каштаны у администрации Красноярска на Мира высадили еще 15 лет назад. Риск большой - деревца могли погибнуть, все-таки они - представители юга, а суровый климат Сибири для них, прямо скажем, не комфортен. Но их выхаживали, холили и лелеяли. Сначала благодарные деревца зацвели, а через пару лет и плодоносить начали. В этом году у каштанов тоже есть плоды, сообщили в администрации. Только предупредили - есть их нельзя.

Теперь каштаны цветут уверенно - видимо, все-таки они устойчивы к атмосфере города. В мэрии говорят, что в 2005-м, чтобы деревца окрепли, их тепло укутывали и даже накрывали стеклянными колпаками. Зацвели деревья в 2009 году. Потом и плоды пошли. А есть нельзя не потому, что они зеленые или мелкие. Просто сорт не съедобный.

ИСТОЧНИК KP.RU