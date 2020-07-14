2020-07-14T07:58:26+03:00
Общество

Красноярскстат: в крае смертность превысила рождаемость

Естественная убыль населения - 3 553 человека
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Рождаемость снизиласьРождаемость снизиласьФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские статистики привели данные по смертности и рождаемости на территории края за первые пять месяцев текущего года. По из рассчетам, смертность в регионе опережает рождаемость. Все данные - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и, как отметили специалисты, они пока предварительные - люди не всегда регистрировали вовремя факты рождения и смерти из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Итак, с начала года в Красноярском крае умерли 15 тысяч 59 человек - это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но не значительно. В прошлом году за это время умерли 15 тысяч 329 человек. С начала года в регионе на свет появились 11 тысяч 506 малышей. И вот этот показатель значительно меньше, чем в прошлом году. За пять месяцев прошлого года родились 12 тысяч 645 детей. Естественная убыль населения составляет 3 553 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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