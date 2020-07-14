Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе

14 Июль 2020 2020-07-14T06:45:42+03:00

Но всех вахтовиков будут проверять на COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в Северо-Енисейском районе долгое время была нестабильной - здесь была зафиксирована крупная вспышка у сотрудников компании «Полюс» еще в мае. Однако в данный момент очаг инфекции ликвидирован, и губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19.

Напомним, из-за вспышки в начале мая в район стянули дополнительные силы эпидемиологов и врачей, организовали работу мобильного госпиталя, проводили среди вахтовиков массовое тестирование. Роспотребнадзор снял ограничения с вторника, 14 июля.

Это, впрочем, не означает, что надо расслабиться. Губернатор еще одним распоряжением внес изменения в процедуру проверки работников - вахтовиков теперь будут обследовать на инфекцию за двое суток до выезда к месту вахты.

ИСТОЧНИК KP.RU