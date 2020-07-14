2020-07-14T06:45:42+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе

Но всех вахтовиков будут проверять на COVID-19
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вахтовиков будут тщательно обследоватьВахтовиков будут тщательно обследоватьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в Северо-Енисейском районе долгое время была нестабильной - здесь была зафиксирована крупная вспышка у сотрудников компании «Полюс» еще в мае. Однако в данный момент очаг инфекции ликвидирован, и губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19.

Напомним, из-за вспышки в начале мая в район стянули дополнительные силы эпидемиологов и врачей, организовали работу мобильного госпиталя, проводили среди вахтовиков массовое тестирование. Роспотребнадзор снял ограничения с вторника, 14 июля.

Это, впрочем, не означает, что надо расслабиться. Губернатор еще одним распоряжением внес изменения в процедуру проверки работников - вахтовиков теперь будут обследовать на инфекцию за двое суток до выезда к месту вахты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полуголый и в балаклаве. В Канске парень с пистолетом ограбил магазин, сказав «всего доброго» на прощанье
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Каштаны у мэрии Красноярска начали плодоносить
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 триллионов рублей
Красноярскстат: в крае смертность превысила рождаемость
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе
Залетели под грузовик. В жесткой аварии погибли две женщины, одна госпитализирована
В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски
В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера
Инициатива благоустройства
В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии