Залетели под грузовик. В жесткой аварии погибли две женщины, одна госпитализирована

14 Июль 2020 2020-07-14T06:53:57+03:00

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Жуткая авария произошла в ночь на 14 июля в Красноярске. На Северном шоссе, в районе дома № 31г водитель «Ниссан Цефиро» на огромной скорости буквально залетел под припаркованный на обочине грузовик «Скания». Машина превратилась в груду металлолома - полностью снесен правый бок и верх. По данным ГИБДД, в аварии погибли две пассажирки иномарки, еще одна с тяжелыми травмами госпитализирована.

Машина всмятку Фото: ГИБДД

- В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном ГИБДД. - Еще одна женщина, сидевшая на заднем сидении, госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель скрылся с места происшествия.

В данный момент сбежавшего мужчину ищут. В соцсетях красноярские водители предполагают, что он, вероятнее всего, был не трезвым. Однако установить это можно будет только, когда мужчину обнаружат.

ИСТОЧНИК KP.RU