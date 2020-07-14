2020-07-14T08:09:01+03:00
Общество

В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт

Участок на пересечении с Ленина огородили
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Дыра прямо посередине перекрестка Фото: ГИБДДДыра прямо посередине перекрестка Фото: ГИБДД
Изменить размер текста:

Всего несколько недель назад сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение в центре Красноярска - провалился огромный кусок асфальта на пересечении Перенсона и Ленина. Ликвидировать прореху в дороге удалось не сразу, поскольку прорвалась труба водоснабжения. И вот - очередное происшествие на том же участке. На этот раз, правда, в другом месте, прямо по центру пересечения Ленина и Перенсона вновь дыра в асфальте.

Случилось все вечером, 13 июля. ГИБДД огородила участок с дырой, поставив знак «Дорожные работы». Сейчас на месте во избежание возможных аварий дежурит экипаж ДПС. Красноярские водители возмущены.

«Что, опять? Отлично отремонтировали!»; «Это экстренная ливневка»; «Много где провалился асфальт»; «Почему нельзя просто нормально отремонтировать?!» - пишут горожане в социальных сетях.

АКТУАЛЬНО

Красноярцы высказали свое отношение к использованию самокатов в городе

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полуголый и в балаклаве. В Канске парень с пистолетом ограбил магазин, сказав «всего доброго» на прощанье
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Каштаны у мэрии Красноярска начали плодоносить
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 триллионов рублей
Красноярскстат: в крае смертность превысила рождаемость
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля 2020: Усс подписал указ об отмене ограничений в Северо-Енисейском районе
Залетели под грузовик. В жесткой аварии погибли две женщины, одна госпитализирована
В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски
В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера
Инициатива благоустройства
В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии