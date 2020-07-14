В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Всего несколько недель назад сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение в центре Красноярска - провалился огромный кусок асфальта на пересечении Перенсона и Ленина. Ликвидировать прореху в дороге удалось не сразу, поскольку прорвалась труба водоснабжения. И вот - очередное происшествие на том же участке. На этот раз, правда, в другом месте, прямо по центру пересечения Ленина и Перенсона вновь дыра в асфальте.
Случилось все вечером, 13 июля. ГИБДД огородила участок с дырой, поставив знак «Дорожные работы». Сейчас на месте во избежание возможных аварий дежурит экипаж ДПС. Красноярские водители возмущены.
«Что, опять? Отлично отремонтировали!»; «Это экстренная ливневка»; «Много где провалился асфальт»; «Почему нельзя просто нормально отремонтировать?!» - пишут горожане в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU