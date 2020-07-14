Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске

14 Июль 2020 2020-07-14T05:44:15+03:00

Мужчина сбежал, потому что прав на вождение у него нет

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Такое испытать никому не пожелаешь - на глазах у жительницы Зеленогорска, страшно мучаясь, погибла ее собака. Водитель просто переехал самоеда и сбежал, рассказывают в ГУ МВД по Красноярскому краю. Произошло все вечером в субботу, 11 июля, неподалеку от многоэтажки на Мира,18. Девушка вместе с псом на поводке спокойно переходила улицу. И тут, ткуда ни возьмись выскочила машина...

- На поиски автомобиля были ориентированы наряды полиции, водитель установлен инспекторами ДПС и доставлен в дежурную часть для разбирательства. Им оказался 27-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Мировым судьей водитель признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП России (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия), ему назначен административный арест сроком на 3 суток.

Но это не все. Госавтоинспекторы возбудили в отношении зеленогорца еще два административных дела - за то, что не уступил дорогу пешеходу, и за езду без прав. Ему грозят штрафы (2,5 и 15 тысяч рублей). Это не говоря о том, хозяйка собаки может подать на мужчину в суд. Члена семьи это, правда, не вернет.

ИСТОЧНИК KP.RU