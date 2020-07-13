Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски

13 Июль 2020 2020-07-13T15:02:57+03:00

Масочный режим продлен в Красноярском крае до 9 августа, как он соблюдается

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Практически 90-100% людей используют маски в автобусах, магазинах. Об этом рассказал глава города в интервью на радио «Комсомольская правда» - Красноярск на 107,1.

«Красноярцы сознательно подходят к режиму ограничений, в большинстве своем надевают маски в автобусах, магазинах, используют санитайзеры, соблюдают дистанцию. Заметно растет уровень сознательности и самодисциплины горожан. Это важный этап, потому что обязательное ношение масок - эффективная мера, чтобы не допустить неконтролируемое количество заболевших», - подчеркнул Сергей Еремин.

Не так давно в одном из красноярских автобусов пассажир отказался надевать маску. Его некорректным поведением возмутились другие. В итоге, на нарушителя составили протокол за проезд без маски, который может повлечь штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, масочный режим в крае из-за коронавируса продлен до 9 августа. Красноярцы обязаны надевать маски в магазинах, общественном транспорте (включая такси), в местах массового скопления людей. Должны соблюдать и социальную дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU