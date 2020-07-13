В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера

13 Июль 2020 2020-07-13T14:51:33+03:00

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В Красноярске владелец двух собак, водолаза и пуделя, выстрелил из пневматического оружия в чужого стаффордширского терьера. Таким образом он решил защитить своих питомцев в драке. Однако владелица пострадавшей собаки подала заявление в полицию. Подробности этой истории красноярка рассказала «ТВК Красноярск».

Произошел этот инцидент, по словам женщины, на острове Татышев. Она гуляла со стаффом в безлюдном месте. Отстегнула поводок, чтобы пес искупался. Потом немного прошли по тропинке без поводка. И на пригорке столкнулись с мужчиной с двумя собаками. Пудель кинулся с агрессией на стаффа, стафф в ответ тоже оскалил зубы. Присоединился водолаз.

Все произошло очень быстро, женщина не успела среагировать и задержать своего питомца. Мужчина, напротив, при этом мужчина стоял и никак не реагировал на происходящее. А затем достал пистолет и выстрелил четыре раза. Причем один раз едва не попал в женщину, когда она попыталась закрыть собой свою собаку.

После случившегося она отвезла его в ветеринарную клинику, понадобилась операция.

- Я не отрицаю свою вину, мы были без намордника. То, что его собаки были спокойные, не значит абсолютно ничего. Мы оба виноваты, что были без поводков. Суть в том, что он не помог, а решил стрелять. Если бы он стал разнимать, то я бы легко оплатила лечение», – подытожила владелица пострадавшего питомца.

В полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU