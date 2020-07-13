Инициатива благоустройства

13 Июль 2020 2020-07-13T14:19:05+03:00

Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в Советском районе в этом году появятся сразу несколько новых уютных уголков Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в Советском районе в этом году появятся сразу несколько новых уютных уголков

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К сожалению, на территории краевого центра находятся «белые пятна», которые хоть и не относятся непосредственно к придомовой территории, но выглядеть должны аккуратно и радовать глаз газонами или клумбами. Сразу возникает финансовый вопрос, потому что придумать проект это всего лишь полдела, главное – его реализовать и потом поддерживать чистоту и порядок на обновленной территории. Так, в Советском районе, на улице Водопьянова стартовало благоустройство в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Он реализуется по результатам конкурсного отбора при непосредственном участии и софинансировании УК «Авантаж».

Управляющая компания внесла 7% от первоначальной стоимости проекта, остальная часть средств выделена из городского бюджета.

- О проекте мы узнали еще в 2018 году, - комментирует директор ООО УК «Авантаж», Ольга Кульшманова. – После того, как все подробности узнали в администрации района, переговорили с председателями советов домов и они активно откликнулись, поддержав нашу инициативу.

Кипит работаФото: Мария ЛЕНЦ

По словам заместителя главы Советского района Евгения Слепова, механизм инициативного бюджетирования позволяет благоустроить те территории, которое долгое время оставались без внимания:

- Это позволяет качественно улучшить жизнь жителей городской застройки, - пояснил Евгений Слепов. – Система дорожек, площадки, озеленение превращает заброшенный участок в уютный уголок. Самое главное – это инициатива жителей.

Благоустройство территорий в рамках данного проекта – дело не новое. Только в прошлом году благодаря «Инициативному бюджетированию» был благоустроен сквер «Зеленый» (улица Батурина, 15, ул. Молокова, 27). Примечательно, что сами жители активно участвуют в реализации проектов, ведь они главная заинтересованная сторона. Красноярцам, желающим принять участие в данном проекте, необходимо создать инициативную группу и представить свои идеи. После конкурсного отбора проект-победитель будет реализован в течение года.

Механизм инициативного бюджетирования позволяет благоустроить территории, которое долгое время оставались без внимания:Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU