2020-07-13T14:17:59+03:00
Происшествия

В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц

Свою вину он так и не признал
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц.В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Черногорске (Хакасия) 63-летний мужчина обвиняется в растлении трех девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

По данным следствия, с июня по октябрь 2019 года он приглашал к себе (домой и в подъезд) знакомых 13-летних школьниц.

- А там, используя беспомощное состояние детей, совершал иные действия сексуального характера, - пояснили следователи. – Тем самым нарушил их нормальное физиологическое и психическое развитие.

Когда обо всем стало известно, было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Всего жертвами педофила стали три девочки, каждой из которых было 13 лет. Доказано 9 эпизодов.

На допросах вину свою мужчина так и не признал. Сейчас он находится в СИЗО. Расследование дела уже закончено, материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
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