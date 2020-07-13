«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус

13 Июль 2020 2020-07-13T13:43:35+03:00

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Депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил на своей страничке в соцсети, что излечился от коронавирусной инфекции. Напомним, о том, что народный избранник заразился COVID-19, стало известно в конце июня. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в то время он находился в Красноярском крае с рабочим визитом. На всех встречах и собраниях всегда находился в перчатках и маске. Без средств защиты вышел на улицу лишь однажды – во время пробежки на острове Татышев. После того, как появились первые признаки недомогания, он позвонил в больницу. И вот сегодня Юрий Швыткин опубликовал новый пост о своем выздоровлении:

«Спешу сообщить, что коронавирус побежден – пришли два отрицательных теста и мое самочувствие в норме. Я снова в строю и готов к дальнейшей работе!

Хочу выразить слова искренней благодарности и признательности нашим врачам, которые каждый день осознанно идут на риск и сражаются с таким коварным вирусом. За это время я на своем опыте убедился, что эти люди в очень непростых условиях ежечасно проявляют истинное мужество и героизм. Сегодня, во время пандемии, все медицинские работники достойны того, чтобы их имена были увековечены в граните еще при их жизни. Особенно хочу поблагодарить заведующую отделением Красноярской краевой клинической больницы Светлану Альбертовну Крыжановскую!

Низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим близким!».

ИСТОЧНИК KP.RU