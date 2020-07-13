2020-07-13T13:26:05+03:00
Общество

Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Россияне восстанавливают объем трат, характерный до периода пандемии COVID-19. По итогам июня общий оборот транзакций в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля – на 60%, февраля – на 3%. Рекордным месяцем по объему трат в этом году пока остается март, итоги которого на 9% превышают июньские.

В первый летний месяц в список самых востребованных категорий покупок вошли: товары для дома и дачи – на первом месте, авто-услуги – на втором, электроника – на третьем. Четвертое место между собой разделили продукты и одежда.

Стоит отметить, что оборот в этих категориях превысил показатели февраля. Товары для дома и дачи выросли на 61%, авто-услуги – на 31%, электроника – на 27%, продукты и одежда – на 7%.

Средний чек в июне по сравнению с февралем больше всего увеличился в категории авто-услуг (продажа и обслуживание транспорта, покупки на АЗС). Его рост составил 222%, до 27 тыс. руб. Причиной могла послужить оплата картами покупки автомобилей в салонах и отложенный спрос на техническое обслуживание машин.

Также в июне средний чек увеличился в магазинах электроники (+25%) до 5,1 тыс. руб., в категориях «Товары для дома и дачи» (+16%) до 2,4 тыс. руб. В продуктах и одежде этот показатель не изменился по сравнению с февралем и составляет 470 руб. и 3,8 тыс. руб. соответственно.

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