2020-07-13T11:19:44+03:00
Общество

Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды

Запустил совместные акции с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше»
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместные акции с сетью ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в рамках программы лояльности «Больше». Абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на «Мега-Микс» и второе мороженое «Сандей» в подарок.

Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав город, участвующий в акции, и предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный промокод нужно показать кассиру ресторана «Бургер Кинг» или ввести номер купона на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение необходимо указать номер промокода в разделе «Купоны».

Абоненты Tele2 могут воспользоваться сразу двумя предложениями − скидкой 50% на «Мега-Микс» (большой набор хрустящих палочек Чикен Фри, луковые кольца и картофель фри) и получить второе мороженое «Сандей» с топпингом в подарок. Предложения действуют на самовывоз в ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг» в Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Омске до 31 июля 2020 года.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни – от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития.

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