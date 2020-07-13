Засосало в водоворот: в Красноярском крае двое мужчин погибли при попытке спасти тонущего подростка

13 Июль 2020 2020-07-13T09:43:01+03:00

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В Красноярском крае двое мужчин погибли, пытаясь спасти тонущего 16-летнего подростка. Трагедия произошла в окрестностях Курагино – на протоке Дурная в воскресенье, 12 июля.

Вот ее обстоятельства: стоял жаркий день. Парень решил искупаться, зашел в реку. И в какой-то момент стал тонуть. Ему на помощь кинулись двое мужчин, 47 и 60 лет, они были на берегу. И тут случилось непредвиденное: взрослые угодили в водоворот, выбраться из которого не смогли.

- А парень спасся, - уточнили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ГСУ СК России по краю. – Сумел выплыть.

... Как рассказывают местные жители, протока Дурная неспроста носит свое название, здесь постоянно происходят несчастные случаи. Причины - сильные подводные меняющиеся течения и омуты. Особенно опасна протока в период, когда вода поднимается из-за сильных дождей. Сверху кажется спокойной, с размеренным движением. Но, попадая в омут, купающиеся уходят под воду. Тела их выносит порой за несколько километров от места гибели.

Сейчас обстоятельства трагедии проверяют следователи. Скоро будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU