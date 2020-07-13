2020-07-13T08:14:15+03:00
Общество

В Красноярском крае до конца года достроят девять детских садов

Такие планы озвучила администрация города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае до конца года достроят девять детских садов. Фото: пресс-служба правительства краяВ Красноярском крае до конца года достроят девять детских садов. Фото: пресс-служба правительства края
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В Красноярском крае до конца 2021 года планируют построить или выкупить уже готовыми 14 детских садов. Из них 11 – в Красноярске, по одному в Березовском, Емельяновском и Ирбейском районах. Это позволит создать 3 530 новых мест. Два детских сада на 220 мест в микрорайоне Иннокентьевском и на 300 мест в Нанжуль-Солнечном уже построены и готовы принять дошколят.

Еще в стадии достройки два детских сада на 270 и 300 мест на улице Стасовой и в микрорайоне Мясокомбинат, третий на 300 мест в микрорайоне Слобода Весны, четвертый на 190 мест по улице Волгоградской и два дошкольных учреждения на 190 мест в микрорайонах Ястынское поле и Солнечный. Итого до конца 2020 года будет создано 2 770 новых мест.

- Возведение всех объектов идет по графикам, отставания от намеченных сроков нет. Показатели нацпроекта «Демография» по созданию дополнительных мест в детских садах в регионе будут выполнены полностью, – сказал замминистра образования края Роман Шорохов.

Остается добавить, что на детские сады в крае на три года – 2019 – 2021 – выделено из бюджета более 2,5 миллиарда рублей, из них – из краевого более 705 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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