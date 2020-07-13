Как будет работать «Планета» в Красноярске: когда откроют магазины

13 Июль 2020 2020-07-13T07:06:10+03:00

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Как будет работать торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске? Как показывает количество запросов, для горожан это актуальный вопрос. После того, как объявили нерабочие дни в конце марта, в «Планете» остались открытыми только продуктовый гипермаркет и аптеки. Постепенно, по мере снятия ограничений, там заработали салоны сотовой связи, детский мир, зоомагазин. Тем не менее, большая часть магазинов – с одежной, обувью, косметикой и другими непродовольственными товарами – оставались закрытыми.

Однако с сегодняшнего дня, 13 июля, ряд магазинов открылся, но работать они могут пока, как пункты выдачи заказов. То есть заказать товар можно дистанционно, оплатить, а затем приехать и забрать его. Что касается развлекательных площадок, они по-прежнему закрыты – это кинозалы, фитнес-центр, детские зоны.

Добавим, что ранее администрация «Планеты» обращалось к правительству края с просьбой разрешить им работу, а также установить налоговые льготы, поскольку убытки составили более трех сотен миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU