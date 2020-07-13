Отключение горячей воды в Красноярске в пяти районах в июле 2020: когда начнется, на сколько дней

13 Июль 2020 2020-07-13T07:49:01+03:00

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В Красноярске вновь отключают горячую воду. На этот раз плановые профилактические работы начинаются на ТЭЦ-2. В зоне отключения сразу четыре района города, где дома получают тепло от этой котельной: Центральный район, Железнодорожный, большая часть Свердловского и большая часть Октябрьского районов. И еще улица Белинского в Советском районе.

Добавим, что начаться работы должны были с 1 июля, но были сдвинуты на две недели по причине карантинных коронавирусных мероприятий. Была надежда, что с 13 июля режим самоизоляции отменят, но этого не случилось, а откладывать подготовку котельной и тепловых сетей к зиме более нельзя. Коммунальщикам нужно время, чтобы успеть устранить возможные повреждения, которые будут выявлены во время работы.

Что касается срока отключения, оно продлится 10 дней, с 13 по 22 июля. Однако если работа завершится раньше, то и горячая вода в квартирах появится быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU