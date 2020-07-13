2020-07-13T05:14:50+03:00
Общество

На «Столбах» туристы жалуются на стаи бродячих собак

Животные сбиваются в стаи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На «Столбах» туристы жалуются на стаи бродячих собак. Фото: нацпарк "Столбы"На «Столбах» туристы жалуются на стаи бродячих собак. Фото: нацпарк "Столбы"
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На столбах туристы жалуются на стаи бродячих собак. Как рассказали в администрации национального парка, к ним поступает много обращений. В основном псов отмечают по дороге от кордона Лалетино до Перевала. Нашествие животных можно объяснить тем, что посетители сами приносят с собой еду, а потом оставляют ее, подкармливают животных. Хотя это категорически запрещено.

Бродячие собаки чувствуют себя вольготно в национальном парке. Сбиваются в стаи, а когда голодные – охотятся на обитателей заповедной зоны. Сотрудники «Столбов» неоднократно находят растерзанных косуль. Собак периодически отлавливают, однако после чипирования они возвращаются назад.

Заместитель директора по охране заповедной территории Иван Кириллов:

- Администрация национального парка будет вынуждена принимать более действенные меры в отношении таких граждан, вплоть до привлечения к административной ответственности, так как подобные действия способствуют причинению ущерба объектам растительного и животного мира нацпарка.

Посетителей еще раз просят не подкармливать собак на туристических тропах. Кроме того, администрация нацпарка напоминает, что выгуливать домашних животных на территории также запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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