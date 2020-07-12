На нескольких улицах Красноярска ограничили движение из-за ремонта

12 Июль 2020 2020-07-12T16:38:28+03:00

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С воскресенья, 12 июля, ограничат движение сразу на нескольких улицах краевого центра. На некоторых - до конца августа. Причина - плановый ремонт теплосетей, город готовят к зиме. Рассказываем, какие улицы в ближайшее время стоит объезжать, чтобы не стоять в пробках.

Итак, с 12 июля и 00.00 22 июля будет продолжаться ремонт на Говорова - Львовской. Движение ограничат на участке в 100 метров в районе Говорова, 56. Кроме того, ремонтные работы начаты на Новосибирской - в районе дома №48. нельзя будет останавливаться и парковать машину на Спартаковцев. В 08.00 13 июля, в понедельник вступит в силу ограничение движения на Кольцевой - этот участок ремонтники будут проходить до конца августа. Только 28 августа ограничение снимут. Движение будет ограничено в районе дома по Красрабу, 193 и от Красраба, 199 до Матросова, 9

Водителей просят проявить понимание и заранее побеспокоиться о своем маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU