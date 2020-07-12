2020-07-12T11:58:05+03:00
Происшествия

Красноярка перевела лжесотрудникам банка 1,5 миллиона рублей

... и только потом догадалась связаться с банком по его реальным номерам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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женщина лишилась денегженщина лишилась денегФото: Мария ЛЕНЦ
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Жертвами мошенников становятся не только бабушки и дедушки - 31-летняя жительница Красноярска недавно перевела им 1 миллион 508 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. С женщиной связались по телефону и в достаточно традиционной для мошенников манере, что ее почему-то не насторожило. Позвонила якобы представительница службы безопасности банка и заявила, что красноярке одобрили кредит, о чем направлено уведомление на телефон. .

- Потерпевшая ответила, что заявку не подавала и подтвердила, что на ее счет действительно только что поступил 1 миллион 508 тысяч рублей. Так же лжесотрудница финансовой организации сообщила, что в ее личном кабинете неизвестные пытаются перечислить эту сумму на другой счет, - рассказали в полиции. - Для предотвращения несанкционированного списания сбережений необходимо перевести деньги на определенные телефонные номера.

Женщина поверила мошеннице и перевела деньги - это был оформленный на ее имя кредит. И только потом красоярка догадалась позвонить на проверенные телефоны банка. Оказалось, банк совершенно не причем - там пояснили, что женщина стала жертвой мошенников. Подтвердили это и в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.4 чст. 159 УК России (мошенничество). В случае если мошенницу поймают, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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