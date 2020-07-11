В Ачинске умер Егор Демьяненко. Фото: сайт администрации Ачинска.

Скончался первый директор Ачинского нефтеперерабатывающего завода, сообщили на сайте администрации города. Егору Александровичу Демьяненко было 83 года.

Его знали и любили не только в Ачинске, но и по всему краю. Называли человеком-эпохой: с нуля сумел создать крупное успешное предприятие. Прошел путь от простого машиниста до генерального директора завода. Профессионал своего дела, замечательный человек, для многих он был живой легендой. Примером служения людям, городу и краю.

«Жилье, школы и детские сады, база отдыха, больница, спортивный комплекс – по инициативе Егора Александровича Демьяненко для заводчан было создано все, что необходимо для жизни, - рассказывают на предприятии. - Вместе с этим неузнаваемо изменился и сам Ачинск. При непосредственном участии Егора Александровича решились вопросы строительства многих объектов Ачинского промузла (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения города), появилась объездная дорога и путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в восточной горловине станции Ачинск-I. Даже выйдя на заслуженный отдых, продолжал решать важные для жизни города вопросы, много внимания уделял молодежи».

Егора Александровича не стало 10 июля. «Комсомольская правда – Красноярск» выражает соболезнования его родным, близким и коллегам.