Красноярку с детьми в подъезде покусала бездомная собака

11 Июль 2020 2020-07-11T08:02:29+03:00

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На жительницу Красноярска с двумя детьми прямо в подъезде набросилась бездомная собака. Пес вцепился женщине в ногу, теперь ей приходится лечиться, сообщает ТВК.

Все произошло 8 июля на улице Королева. Женщина вместе с детьми шла в гости к друзьям. Когда поднялись по лестнице до второго этажа, увидели лежащую собаку. Несмотря на то, что животное казалось спокойным, пройти мимо него побоялись, да и не оставалось места.

Только повернули назад, как собака кинулась, укусила мать за ногу. А, отпустив, стала лаять и щериться на одного из детей. Женщина закрыла их собой. И тут на звуки выглянула знакомая семьи. Увидев, что творится, смогла отвлечь собаку. Тем временем пострадавшая с детьми успела выскочить из подъезда.

Сейчас женщина лечится, ей делают уколы от бешенства и столбняка. Она уже пожаловалась в администрацию Свердловского района. Собаку забрали специалисты, отправили в приют на кастрацию. После этого животное должно стать менее агрессивным.

По словам женщины, жители района не раз говорили о проблеме с бродячими собаками. Но, что она станет одной из жертв нападения, даже не думала.

ИСТОЧНИК KP.RU