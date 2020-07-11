2020-07-11T07:05:32+03:00
Происшествия

23 тысячи, бутылка энергетика и семечки: парень с осколком стекла ограбил магазин в центре Красноярска

Теперь он может сесть на 10 лет за разбой [видео]
Ася ЖУКОВА
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Сотрудники угрозыска смогли быстро выйти на похитителя.Сотрудники угрозыска смогли быстро выйти на похитителя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Парень, «вооруженный» осколком стекла, ограбил магазин в центре Красноярска. И теперь может сесть на 10 лет за разбой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

На кадрах видео, опубликованного полицейскими, видно: молодой человек в дождевике идет по улице, потом заходит в магазин, хватает продавца и, угрожая осколком стекла, что-то требует. «Улов» оказался небанальным. Взял всю кассу – 23 тысячи рублей. А заодно еще бутылку энергетика и семечки.

Угрожал женщине-продавцу куском стекла и ограбил магазин в Красноярске.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Впрочем, попал на камеры. К тому же выйти на похитителя помогла девушка-продавец. Несмотря на испуг, она сумела рассмотреть нападавшего и подробно описала его. Вскоре подозреваемый был задержан. Это 22-летний молодой человек из другого города. Он хотел перебраться в Красноярск, а снять жилье было не на что. Вот и решил ограбить магазин.

Против парня возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание за такое – 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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