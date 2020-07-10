Прокуроры добиваются сноса летнего кафе на набережной у Речного вокзала

10 Июль 2020 2020-07-10T15:35:57+03:00

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Речной вокзал в Красноярске - объект культурного наследия. И строить возле него какие-либо сооружения нельзя по закону, поэтому прокуратура Центрального района добивается сноса 117-метрового летнего кафе на набережной. Его начал поблизости от Дубровинского, 1 возводить собственник «Крастехнаб-Западный».

Как пояснили в краевой прокуратуре, размещение временных сооружений, в том числе летних кафе, в непосредственной близости к объекту культурного наследия нарушает закон в части зон регулирования застройки и хоздеятельности. Также надзорники уверяют, что земля арендатору (а участок именно в аренде) была предоставлена для других целей - для строительства Речвокзала. О кафешке и речи не шло. То есть, по мнению прокуроров, не целевая застройка должна быть ликвидирована. против строителей кафе было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 8.8 КоАП России (не целевая застройка). вскоре суд рассмотрит дело о сносе - надзорники хотят, чтобы предприниматели снесли кафе за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU