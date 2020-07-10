На откачку воды с улиц Красноярска власти бросили всю технику

Коммунальные бригады продолжают работу Фото: Мария ЛЕНЦ

Дождевую воду в Красноярске коммунальщики откачивают в круглосуточном режиме. Муниципальное специализированное автотранспортное предприятие бросило на эти цели 21 спецмашину, сообщают Горновости. Машины вышли на самые проблемные улицы города - речь как о правобережье, так и левобережье. Работае транспорт на на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», Грунтовой, Цементников, Мичурина и Калинина.

В администрации говорят, что заявки на откачку воды традиционно поступают в службу 005. Вавилова, Брянская, Павлова, Щорса, Качинская - на все эти улицы техника вышла по заявкам. Иногда не сразу - часть выполняется, часть в очереди ожидания.

Ранее мы сообщали, что красноярцы вынуждены пересекать улицы на надувных матрасах, поскольку остаться сухим возможности нет. Специалисты дежурных служб просят горожан с пониманием отнестись к ситуации и не выезжать лишний раз, оставаясь в городе.