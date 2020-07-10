2020-07-10T12:51:54+03:00
Общество

Красноярские автобусы дезинфицируют, а пассажиров проверяют

По данным департамента транспорта, около 97% пассажиров соблюдают масочный режим
Анастасия ШАЙХОВА
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Красноярские автобусы дезинфицируют...Красноярские автобусы дезинфицируют...Фото: Мария ЛЕНЦ
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К сожалению, коронавирус в городе ещё не отступил. Поэтому очень важно соблюдать профилактические меры. Так, за последние полтора месяца специалисты провели 76 рейдов по соблюдению масочного режима и надлежащей дезинфекции транспорта.За несоблюдение масочного режима автобусы снимают с линии, а пассажиров, передвигающихся в транспорте без маски, привлекают к административной ответственности:

- Мы стараемся всеми силами поддерживать безопасность, - говорит Марьяна Антонюк, кондуктор 12 маршрута. – Если поначалу могли возникать конфликты из-за ношения масок, то сейчас пассажиры молодцы. Если вдруг оказывается, что человек забыл маску дома, предоставляем свою – нарезанную из салфеток одноразовую.

... А пассажиров проверяют Фото: Мария ЛЕНЦ

... А пассажиров проверяютФото: Мария ЛЕНЦ

Таким образом, в общественном транспорте краевого центра продолжают действовать усиленные меры по дезинфекции и масочный режим.

Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска:

- Дезинфекцию городского общественного транспорта мы проводим уже пятый месяц. Она состоит из двух этапов. Первый этап – это межрейсовый отстой. Там дезинфекцию открытых поверхностей проводят сами кондукторы. Второй – при заезде транспортных средств в гараж. Сначала обработка проводится на мойке, а затем специализированная фирма проводит дезинфекцию. Ежедневно дезинфицируют более 700 единиц подвижного состава. Кроме того, сотрудниками проводится контроль соблюдения масочного режима. В рамках этой работы было проверено 1824 автобусов, троллейбусов и трамваев, с пассажирами которых были проведены профилактические беседы о необходимости использования защитных масок. Порядка 95-97% пассажиров используют маски.

По данным департамента транспорта, около 97% пассажиров соблюдают масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным департамента транспорта, около 97% пассажиров соблюдают масочный режимФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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