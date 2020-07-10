2020-07-10T12:27:07+03:00
Происшествия

Пытаясь сбежать от ГИБДД, житель Ачинска на ходу выскочил из машины

... а машина без водителя попала в ДТП [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчина пытался убежать от ГИБДДМужчина пытался убежать от ГИБДДФото: Мария ЛЕНЦ
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Водитель Мсквича в Ачинске пытался уйти от ГИБДД на своих ногах. В прямом смысле слова - 18-летний паренек выпрыгнул на ходу из машины. Как рассказали в Госавтоинспекции края, патрульные ДПС приметили его, когда он на своем Москвиченке ехал, наплевав на правила, по встречной полосе. Его через мегафон попросили остановиться. Не тут-то было - водитель решил бежать. Заехал в один из дворов и, перебравшись на пассажирское сиденье, вышел из едущей машины.

Водитель в Ачинске на ходу выскакивает из машины.Видео: ГИБДД по Красноярскому краю

Сотрудники ГИБДД трюк не оценили и после короткого преследования парня задержали. Оказалось, все довольно просто - у парнишки нет прав. Впрочем, это его нисколько не извиняет, а даже, наоборот, вину усиливает. Ведь оставленный без водителя Москвич врезался в припаркованный во дворе ВАЗ. В общем, парень попал. На него составили несколько протоколов сразу: за езду без прав, выезд на встречную полосу движения, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. Все вместе будет стоить ему 20 800 рублей. Это без ущерба, который наверняка придется выплатить водителю ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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