2020-07-10T10:59:20+03:00
Общество

Арендаторы торговых центров Красноярска просят у губернатора разрешение на работу

предприниматели говорят, что почти все находятся на грани банкротства
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока не известно, как отреагируют властиПока не известно, как отреагируют властиФото: Мария ЛЕНЦ
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Не секрет, что малый бизнес понес колоссальные потери во время коронавируса. На грани разорения кафе и рестораны, но им в Красноярском крае разрешили открыть веранды для посетителей. С торговлей сложнее - арендаторы торговых центров Красноярска в отчаянии обратились к губернатору с просьбой разрешить начать работу. Почти все они на грани разорения. Предприниматели подготовили открытое письмо главе региона, под которым 241 подпись. Просят разрешить работу.

- Начиная с июня в регионе происходит постепенная отмена ограничительных мер. Возобновлена работа непродовольственных магазинов с отдельным входом, рынков, - говорят арендаторы торговых центров.

Аргументы действительно логичные - послабления режима ограничений есть. Однако пока не понятно, как отреагируют на предложение власти. Напомним, арендаторы торговых центров не выходят на работу с 28 марта. ТРЦ «Планета» ранее заявлял о многомиллионных потерях - руководство просило отложить обязательные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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