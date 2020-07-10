ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов

10 Июль 2020 2020-07-10T10:44:14+03:00

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ВТБ Капитал Инвестиции развивают цифровые коммуникации с клиентами: запущен цикл онлайн-конференций с эмитентами. В рамках мероприятия частные инвесторы могут задавать интересующие вопросы о деятельности компаний, акции которых торгуются на бирже. Представители компаний совместно с командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции отвечают на них в режиме онлайн. Мероприятия проходят еженедельно по вторникам. На следующей неделе состоится конференция с участием МТС. В ближайших планах проведение встреч с X5 Retail Group и Mail.Ru Group.

Повышение финансовой грамотности в стране является одной из важных задач ВТБ Капитал Инвестиции. Новый цикл конференций дополнит работу по этому направлению. В 2019 г. был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.

В 2020 г. с началом пандемии COVID-19 на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 17 мероприятий, в них приняло участие более 30 тысяч человек.

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