Еремин отругал красноярских застройщиков за немытые колеса спецтехники

10 Июль 2020 2020-07-10T08:33:50+03:00

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У мэра Красноярска Сергея Еремина сердце обливается кровью - застройщики просто наплевательски относятся к чистоте. И ладно, если речь идет о стройплощадке. Все-таки там без грязи никак - процесс, так сказать, далек от стерильности. Но они ведь на колесах спецтехники ее по всему городу растаскивают! Мэр возмутился этому факту в своем Инстаграме. Отчитал застройщиков-грязнуль - по дому же у себя они явно не ходят в грязной обуви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789716" frameborder="0"></iframe> Еремин возмутился грязными колесами застройщиков.Видео: Инстаграм Сергея Еремина

- Так почему это правило не работает в нашем общем с вами доме — Красноярске?! - возмущен мэр. - Я не говорю обо всех. Есть компании, с которых нужно брать пример. Но безответственные всё же ещё остаются. Дал поручение районам усилить работу по контролю за соблюдением чистоты строительных машин.

Вообще говоря, мэр прав. Потому что коммунальщикам потом приходится отмывать городские улицы, по которым прошла техника, от тонн глины. Нарушителей привлекают к административной ответственности - конечно, только в том случае, если находят по видеокамерам или фото. Юрлицам, кстати, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Выгоднее помыть колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU