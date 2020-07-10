Предпринимательницу избили на ее даче и ограбили на 10 миллионов рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T07:20:40+03:00

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Преступники вломились на дачу предпринимательныцы под Красноярском - избили ее приятеля, который, видимо, оказывал им сопротивление, а потом связали их. Выпытывали, где деньги. Разбойное нападение произошло несколько дней назад. Женщина, едва придя в себя, обратилась в полицию. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, случилось все на дачах Емельяновского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789700" frameborder="0"></iframe> Задержание вломившихся на дачу и избивших семью преступников.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Подозреваемые похитили у предпринимательницы ключи от ее городской квартиры. После этого неизвестные скрылись на «Мерседесе», также принадлежащем потерпевшей. Позже этой же ночью из ее жилища в Красноярске было предположительно похищено 10 миллионов рублей. Автомобиль впоследствии был найден брошенным в нескольких километрах от дачного поселка, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Угро и СОБР быстро установили троих преступников, среди которых, кстати, была женщина. Два ее приятеля (один судимый, другой - нет, к тому же еще подросток) были, как говорится, силовой поддержкой. А она - мозговым центром.

СК возбудил уголовные дела по ч.4 ст.162 УК России (разбой)«Разбой» и ч. 4 ст. 158 УК России (кража). Вскоре, возможно, возбудят дело по вовлечению несовершеннолетнего в преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU