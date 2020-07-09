2020-07-09T15:30:43+03:00
Общество

На окраине Красноярска вырубают лес: возможно под строительство домов для многодетных

Но кто и как выдал разрешение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На окраине Красноярска вырубают лес. Фото: ТВК КрасноярскНа окраине Красноярска вырубают лес. Фото: ТВК Красноярск
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На окраине Красноярска, в зоне зеленого пояса, вырубают лес. Говорят, под строительство домов для многодетных семей. Правда, пока информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не удалось. Территория, о которой идет речь, находится в Октябрьском районе, в микрорайоне Горный (неподалеку от Сосен). Участок леса передан кому-то в собственность, но кому – неизвестно, рассказывает «ТВК Красноярск».

А ведь по документам, говорят местные жители, это рекреационная зона и всегда ею была. Поэтому увидеть, как вырубают сосны и березы под застройку, как минимум, странно. Люди уверены, что здесь не все чисто, ведь участки продаются за большие деньги. Фактически весь лес возле поселка размежеван на участки. Но действительно ли их получал льготные категории граждан?

Елена Полякова сама мать троих детей, 7 лет стояла в очереди за льготными 10-ю сотками. Говорит, предлагали где угодно, но только не в элитном поселке. В итоге дали землю рядом с оврагом на Кузнецовском плато.

Как вышло, что участки в природоохранной зоне стали передавать многодетным семьям для строительства жилья, коллеги попросили прокомментировать департамент муниципального имущества и земельных отношений. Но пока ответа не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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