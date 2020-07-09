9 Июль 2020 2020-07-09T15:01:24+03:00

В Красноярске стали меньше ездить пьяными за рулем и сбивать пешеходов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае в целом количество дорожно-транспортных происшествий становится меньше. Такую статистику за текущий год приводит МВД России по Красноярскому краю. Снижение составило 3,6%, а ДТП с гибелью людей – 22%. На треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано ДТП с участием детей и подростков, повлекших гибель несовершеннолетних.

Благодаря профилактике и рейдам ГИБДД количество случаев с нетрезвыми водителями снизилось на 7,8%. Почти наполовину – случаев, когда водители не пропускали пешеходов, на 20 % - выездов на встречную полосу и на 20 % - нарушений правил пешеходами. Родителей, нарушающих правила перевозки детей, стало меньше на 25%.

При этом сотрудники ГИБДД фиксируют случаев с превышением установленной скорости.

По вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, произошло 102 ДТП, в них 7 человек погибли и 122 травмированы. По вине водителей автобусов совершено 36 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 64 – получили травмы. Всего оштрафовано 911 должностных и юридических лиц, штрафов на 51 миллион рублей.

ГИБДД отмечает, что сопутствующей причиной почти каждого второго ДТП (46,4% от общего количества) стали неудовлетворительные дорожные условия: это 676 ДТП, в которых погибли 52 человека и 822 травмированы. Организациям, которые ответственны за содержание дорог, в этом году уже выписали 1866 предписаний и завели 87 административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU