Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень
Тревожная новость: Красноярский край стал регионом, в котором смертность от коронавируса превысила российский уровень. Соответственно, наш показатель составил 1,93%, тогда как по стране 1,53%, передает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Кроме того, в крае - самый высокий показатель летальности в Сибирском Федеральном округе, это 1,16%.
Отметим, показатель летальности коронавируса демонстрирует, сколько подтверждено смертей пациентов с COVID-19. Он позволяет сравнить ситуацию в разных регионах.
По данным оперштаба на 9 июля 2020 года, в Красноярском крае от коронавируса погибли 195 человек. За неделю со 2 июля количество умерших возросло на 58.
Вслед за нашим регионом идет Новосибирская область. Там 128 смертельных исходов и показатель летальности - 1,85%.
В других регионах Сибири показатель не выше одного процента. Самая благоприятная ситуация – на Алтае. Здесь зафиксирована только одна смерть от коронавируса, показатель равен 0,10%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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