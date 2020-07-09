2020-07-09T13:48:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень

Это данные за минувшую неделю
Ася ЖУКОВА
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Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень.Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тревожная новость: Красноярский край стал регионом, в котором смертность от коронавируса превысила российский уровень. Соответственно, наш показатель составил 1,93%, тогда как по стране 1,53%, передает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Кроме того, в крае - самый высокий показатель летальности в Сибирском Федеральном округе, это 1,16%.

Отметим, показатель летальности коронавируса демонстрирует, сколько подтверждено смертей пациентов с COVID-19. Он позволяет сравнить ситуацию в разных регионах.

По данным оперштаба на 9 июля 2020 года, в Красноярском крае от коронавируса погибли 195 человек. За неделю со 2 июля количество умерших возросло на 58.

Вслед за нашим регионом идет Новосибирская область. Там 128 смертельных исходов и показатель летальности - 1,85%.

В других регионах Сибири показатель не выше одного процента. Самая благоприятная ситуация – на Алтае. Здесь зафиксирована только одна смерть от коронавируса, показатель равен 0,10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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