2020-07-09T13:31:04+03:00
Общество

В парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии в Норильске

В целом ход работ по устранению последствий техногенной катастрофы оценивается положительно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии в НорильскеВ парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии в НорильскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии хранилище нефтепродуктов в Норильске. Такое решение принято сегодня, 9 июля, на сессии Законодательного Собрания. Сначала депутаты заслушали доклад председателя правительства края Юрия Лапшина о промежуточных результатах по устранению последствий техногенной катастрофы на ТЭЦ:

- Сегодня уже собрано более 33 тысяч кубометров топливно-водной смеси и более 188 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта. Взято более 600 проб воды и грунта. Загрязнение в бассейне реки Амбарной не превышает 1 ПДК. Работы продолжаются, перемещаются ниже по течению боновые ограждения, обрабатываются сорбенты очаги загрязнения на суше и воде. Идет подготовка к перекачке топливно-водной смести к местам утилизации.

С предложением создать собственную комиссию выступили и депутаты Заксобрания края. Как таковая инициатива была принята положительно. Небольшие дебаты вызвало лишь количество членов комиссии – 25, но после самоотвода одного осталось 24. Часть депутатов выразили мнение, что работа комиссии не должна быть затратной для бюджета края. Председателем комиссии избран Виталий Дроздов, заместителем Валерий Вэнго.

Людмила Магомедова, представляющая в краевом парламенте интересы Талнаха (городской округ Норильска), прокомментировала решение о создании комиссии:

- Считаю, что для нас сейчас важно сосредоточиться на реализации полномочий Законодательного собрания края в этом вопросе и создать такие условия, которые не позволят в дальнейшем произойти любой другой подобной аварии. Очень рассчитываю на то, что комиссия будет действовать исключительно в интересах жителей севера, в интересах Таймыра. Что касается моего личного мнения, абсолютно очевидно, что никто не хотел, чтобы это случилось. Нам сегодня нужно сохранять здравый смысл и спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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