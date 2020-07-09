2020-07-09T05:51:08+03:00
Происшествия

В Красноярске продлили арест заместителю главного врача поликлиники

Женщину подозревают в получении взятки в крупном размере
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продлили арест заместителю главного врача поликлиникиВ Красноярске продлили арест заместителю главного врача поликлиникиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продлили арест заместителю главного врача по экономическим вопросам поликлиники №7. Женщина была задержана с поличным в марте этого года, ее подозревают в получении взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ), сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

По предварительной версии следствия некий предприниматель принес деньги как «подарок на 8 марта» за то, чтобы подозреваемая помогла ему в получении госконтракта. Сначала заместителя главного врача взяли под стражу до 9 мая, затем продлили до 9 июля, теперь вот еще на два месяца – до 9 сентября.

К слову, годом ранее был осужден главный врач этой же поликлиники по статье «Мошенничество». Он принял на должность программиста своего сына-хирурга. Тот исполнял свои служебные обязанности, хотя не имел соответствующего образования. В результате Фонду обязательного медицинского страхования был нанесен ущерб в размере 777 тысяч рублей. Однако защите удалось смягчить приговор и заменить лишение свободы на штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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