На севере Красноярского края после пожара погиб электромонтер: завели уголовное дело

9 Июль 2020 2020-07-09T05:30:11+03:00

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На севере Красноярского края после погиб электромонтер, после чего следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человек» (часть 2 статьи 143 УК РФ). Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия трагедия произошла в Игарке. Вечером 7 июня этого года был пожар в частном доме, в результате без электроснабжения остался целый микрорайон города. Электромонтеру выездной бригады нужно было забраться на линию электропередачи и обрезать поврежденные провода. На нем были монтерские когти и страховочный пояс, как полагается по инструкции. Однако когда мужчина находился уже на высоте, опора упала на землю. В результате электромонтер получил травмы несовместимые с жизнью.

Остается добавить, что уголовное дело завели в отношении неустановленных работников МП «УК «Дирекция муниципального заказа», ответственных за соблюдение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU