9 Июль 2020 2020-07-09T03:25:35+03:00

Пять самых высокооплачиваемых вакансий от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

И это не руководители компаний

Изменить размер текста: A A

Пять самых высокооплачиваемых вакансий от 100 до 200 тысяч рублей назвала служба занятости Красноярского края. И это не руководители, не топ-менеджеры компаний. Это рабочие вакансии для людей с хорошей профессиональной подготовкой.

Например, ООО «ЕЛЗ» (занимается лесозаготовками) в Лесосибирске на вахту требуется тракторист по подготовке лесосек. Его вознаграждение будет составлять от 100 до 200 тысяч рублей. В штат Шахтостроительного управления в Норильске нужен бурильщик шпуров 6 разряда (не вахта). Работодатель готов платить 180 тысяч рублей в месяц.

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» примет экономиста по планированию с зарплатой 140 тысяч рублей (не вахта). Главный инженер в Приангарском ЛПК будет получать 132 тысячи рублей (не вахта).

Для работы вахтовым методом требуется энергетик на Горевский горно-обогатительный комбинат, он находится в Мотыгинском районе. Ему предлагается зарплата 110 тысяч рублей в месяц.

С условиями работы и требованиями к кандидатам можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края и на портале «Работа в России».

По словам Людмилы Шишкиной, начальника отдела трудоустройства агентства труда и занятости населения края, сейчас в банке вакансий краевой службы занятости населения 48,8 тысячи предложений постоянной работы, что почти на 15 тысяч больше, чем в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU