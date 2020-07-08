2020-07-08T16:09:30+03:00
Общество

Аэровокзальную площадь и Татышев преобразят к 400-летию Красноярска

Город уже готовится к большому празднику
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Выездное совещание по подготовке к 400-летиюВыездное совещание по подготовке к 400-летию
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Не секрет, что в Сибири не так много городов, которые могут похвастаться богатой историей. В основном все молодые, индустриальные. Но Красноярск - уникальный пример сочетания истории и современных темпов развития, 400-летие которого не за горами.

Губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин провели выездное совещание по подготовке к круглой дате. И уже понятно, что радикальные перемены ждут Театральную, Предмостную и Аэровокзальную площади. Последняя станет единым общественным пространством. Здесь будет установлен памятник героям АлСиба.

Изменения произойдут и на Татышеве, культовом месте отдыха всех красноярцев, - появятся новые тропинки и пляж..

- Перед нами стоит задача через два года радикально изменить внешний облик Театральной площади и набережной, сделать это место одним из самых красивых, а может быть и самым красивым в Красноярске, нашей визитной карточкой, - говори Усс. - Совместная работа всех участников архитектурного конкурса помогла сформировать проект обустройства площади. Теперь наша главная задача – выдержать сроки и обязательства, которые мы на себя взяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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