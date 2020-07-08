Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля 2020: врачи спасли пациента с пересаженной почкой

8 Июль 2020 2020-07-08T15:03:30+03:00

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Часто говорят, что хронические заболевания плюс коронавирус - страшный исход. Но шансы есть всегда, особенно если работают профессионалы, а сам пациент старается выжить всеми силами. В Красноярске врачи краевой больницы спасли пациента, у которого была тяжелая ситуация: подтвержденный COVID-19 и пересаженная почка.

Ваагна Акопяна при этом в больнице очень хорошо знают: до пересадки мужчина долго проходил гемодиализ, в 2016-м наконец-то дождался очереди на донорскую почку. Наблюдаться, конечно, не перестал, но жизнь его стала значительно легче. И тут такое! 16 июня мужчина пришел в больницу с букетом симптомов «короны» - выраженной слабостью, кашлем, лихорадкой и одышкой в состоянии покоя.

- Для бригады приёмного покоя госпиталя сразу стало понятно, что случай неординарный: пациент уже ни минуты не мог обойтись без ингаляции кислорода, дополнительный фактор, осложняющий лечение - наличие трансплантированной почки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ККБ.

У пациента подтвердилась двусторонняя вирусная пневмония - поражено было 75 процентов легких. Врачи и Ваагн решили бороться до победы, буквально круглосуточно над ним бдели и рядовые врачи и медсестры, и главные внештатные специалисты министерства здравоохранения профессор, д.м.н., иммунолог-аллерголог Ирина Демко, к.м.н., нефролог Сергей Ивлиев, клинический фармаколог Евгения Курц.

И все получилось. Акопян пошел на поправку, сообщает Запад24. Сейчас он уже дома, где и будет восстанавливаться до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU