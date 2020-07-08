2020-07-08T15:03:30+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля 2020: врачи спасли пациента с пересаженной почкой

Ваагн Акопян выписан - долечиваться он будет дома
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Ваагн Акопян пошел на поправку Фото: пресс-служба ККБВаагн Акопян пошел на поправку Фото: пресс-служба ККБ
Изменить размер текста:

Часто говорят, что хронические заболевания плюс коронавирус - страшный исход. Но шансы есть всегда, особенно если работают профессионалы, а сам пациент старается выжить всеми силами. В Красноярске врачи краевой больницы спасли пациента, у которого была тяжелая ситуация: подтвержденный COVID-19 и пересаженная почка.

Ваагна Акопяна при этом в больнице очень хорошо знают: до пересадки мужчина долго проходил гемодиализ, в 2016-м наконец-то дождался очереди на донорскую почку. Наблюдаться, конечно, не перестал, но жизнь его стала значительно легче. И тут такое! 16 июня мужчина пришел в больницу с букетом симптомов «короны» - выраженной слабостью, кашлем, лихорадкой и одышкой в состоянии покоя.

- Для бригады приёмного покоя госпиталя сразу стало понятно, что случай неординарный: пациент уже ни минуты не мог обойтись без ингаляции кислорода, дополнительный фактор, осложняющий лечение - наличие трансплантированной почки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ККБ.

У пациента подтвердилась двусторонняя вирусная пневмония - поражено было 75 процентов легких. Врачи и Ваагн решили бороться до победы, буквально круглосуточно над ним бдели и рядовые врачи и медсестры, и главные внештатные специалисты министерства здравоохранения профессор, д.м.н., иммунолог-аллерголог Ирина Демко, к.м.н., нефролог Сергей Ивлиев, клинический фармаколог Евгения Курц.

И все получилось. Акопян пошел на поправку, сообщает Запад24. Сейчас он уже дома, где и будет восстанавливаться до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэровокзальную площадь и Татышев преобразят к 400-летию Красноярска
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля 2020: врачи спасли пациента с пересаженной почкой
На Ярыгинском проезде на месяц ограничили движение для очистки участка
В Красноярске озеленят 50 дворов, представивших оригинальные проекты
В полиции впервые рассказали, сколько преступлений совершают мужчины а сколько - женщины
СК: в Хакасии обнаружены тела потерявшихся в урочище Гальцы туристов
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: погибли еще 9 человек
Коронавирус в Красноярске, 8 июля 2020: спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов заразился COVID-19
Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан потерялся с другом в труднодоступном урочище в Хакасии
Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали