В Красноярске озеленят 50 дворов, представивших оригинальные проекты

8 Июль 2020 2020-07-08T14:05:33+03:00

Было 82 претендента на участие, однако гранты получили не все

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В администрации Красноярска рассказали об озеленении городских дворов - в этом году 50 дворов выиграли гранты, представив на конкурс лучшие концепции зеленого строительства в своих дворах. Всего участвовали 82 двора Красноярска, и комиссии пришлось делать непростой выбор.

Но организаторы старались сделать так, чтобы в каждом районе Красноярска появился еще один уютный и зеленый дворик. оценивали не только качество проекта, но и оригинальный подход к воплощению, свежесть идей. Самым активным, по данным мэрии, оказался Ленинский район. От него было сразу 19 дворов.

На озеленение победителям выделят по 100 тысяч рублей - вопрос с освоением должен быть решен в течение лета.

В Красноярске завершился конкурс на лучшую концепцию озеленения двора. Всего о своем желании участвовать в конкурсе заявили 82 участника. Самым активным оказался Ленинский район: здесь свои эскизы будущего благоустройства представили 19 управляющих компаний.

В результате были отобраны 50 лучших проектов. Организаторы конкурса постарались, чтобы в каждом районе города лучшие проекты воплотились в жизнь. На это каждой победившей УК будет выделено по 100 тысяч рублей, которые необходимо будет освоить в течение лета.

Как подчеркнули члены конкурсной комиссии, оценивались в первую очередь оригинальность и свежесть идей, а не качество исполнения проекта. Ведь кто-то представил на конкурс профессиональные эскизы ландшафтного дизайна, а кто-то просто карандашный рисунок.

С полным списком победивших дворов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU