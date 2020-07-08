В полиции впервые рассказали, сколько преступлений совершают мужчины а сколько - женщины

8 Июль 2020 2020-07-08T13:47:40+03:00

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В краевой полиции рассказали о преступлениях, которые по большей части фиксировались на территории региона за прошедшее полугодие. прежде всего, отмечают в полиции, хорошо отлаженная превентивная работа позволила на 11 процентов снизить количество преступлений, количество рецидивов снижено на 3,2 процента. Говоря о домашнем насилии, в полиции отмечают, что по региону за последние полгода преступления семейно-бытовой направленности снижены на 4,1 процента.

Кстати, по большей части преступления совершают мужчины - 84 процента от общего количества. И только 16 процентов приходится на долю женщин.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с органами профилактики проводили рейды, беседы с несовершеннолетними и родителями, отрицательно влияющими на своих детей, и состоящих на профилактическом учете. К ответственности привлекались граждане, вовлекавшие несовершеннолетних в противоправную деятельность, - рассказали в полиции. - Принимаемые меры способствовали снижению более чем на 11% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

города и поселки края стали безопаснее - количество преступлений в общественных местах снизилось на 4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU