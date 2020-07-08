Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: погибли еще 9 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T11:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярске, за последние сутки в регионе погибли еще 9 человек. Общее количество умерших достигло 181. За судки COVID-19 подтвержден еще у 130 пациентов. Всего в регионе заболели 9 978 человек, выздоровели - 5 732 (+311 за сутки).

По оценкам эпидемиологов, суточный тем прироста заболевших составил 1,3 процента. Инфекция растпространилась по 57 районам. Среди лидеров по заболеваемости - Красноярск, в минувшие сутки здесь подтверждено 99 случаев коронавируса. На втором месте Канск - 98 подтвержденных случаев COVID-19.

Специалисты сообщают, что за все время пандемии проведено 440 910 тестов на коронавирус. За последние сутки - 7426 Под контролем медиков на дому находятся 1872 человека (+193 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 213.

В регионе открыта горячая линия по коронавирусу: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU