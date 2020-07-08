2020-07-08T08:57:53+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, 8 июля 2020: спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов заразился COVID-19

Ближайшая сессия 9 июля пройдет без его участия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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политик работает дистанционнополитик работает дистанционноФото: Мария ЛЕНЦ
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У спикера краевого парламента Дмитрия Свиридова диагностировали COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания Красноярского края. В данный момент Свиридов изолирован и находится на карантине. При этом, по-видимому, заболевание протекает в легкой форме, поскольку политик находится дома.

- У председателя законодательного собрания положительный тест на коронавирус. Он продолжает работу дистанционно, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Заксобрания региона.

Тем не менее ближайшая сессия парламента, намеченная на четверг, 9 июля, пройдет без участия Свиридова.

Напомним, что по данным на утро 8 июля в Красноярском крае зарегистрировано почти 10 тысяч случаев коронавируса. Прирост заболевших за последние сутки составил 132 человека, количество умерших увеличилось на 8 человек и достигло 172. Медики вылечили 5 421 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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