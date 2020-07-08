2020-07-08T07:55:47+03:00
Общество

Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали

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Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали. Афиша КрасЖДOnline-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали. Афиша КрасЖД
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На Красноярской магистрали стартует большое виртуальное путешествие по самым интересным объектам КрасЖД «Неизвестная железная дорога». Это цикл online-экскурсий для всех, кто хочет узнать, как устроена магистраль.

Проект посвящён Дню железнодорожника и будет состоять из четырёх серий в режиме прямого включения. Первая – о работе моторвагонного депо на станции Красноярск, откуда каждый день уходят в рейс городские и пригородные электрички.

Интернет-формат экскурсии позволит любому желающему не только познакомиться с процессом подготовки вагонов к поездке, профессиями машиниста и специалистов, обслуживающих электропоезда, но и получить ответы на интересующие вопросы в онлайн-режиме. Планируется, что в последующих сериях «Неизвестной железной дороги» экскурсанты побывают на крупных станциях КрасЖД, а также в современных электровозах и специальных поездах.

Чтобы стать участником интернет экскурсии, необходимо подписаться на паблик в социальной сети. Благодаря этому, вы получите уведомление о начале трансляции. Первая online-экскурсия стартует 9 июля, в 13:00.

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