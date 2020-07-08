2020-07-08T05:15:17+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: два медика с подтвержденным COVID-19 умерли в Ачинске

Это не первые смертельные случаи среди врачей и медперсонала
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Два медика умерли от коронавирусаДва медика умерли от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске от коронавируса умерли врач-терапевт и старшая медсестра приемного отделения районной больницы. Об этом рассказал телеканал «Оса». Это не первые смертельные случаи среди медиков в крае. В начале июля умерла врач-гинеколог Уярской районной больницы.

Что касается погибших в Красноярске медиков, то, по данным журналистов, это 67-летний врач-терапевт Владимир М., более 44 лет отдавший медицине. В последнее время врач работал в медцентре Ачинского глиноземного комбината. Сначала мужчину лечили в детской инфекционке (видимо, мест для коронавирусных больных не хватает). Когда врачу стало совсем плохо, перевели во взрослое отделение.

Еще одной погибшей стала Марина Р., старшая медсестра приемного отделения терапии межрайонной больницы.

Пока в минздраве края не прокомментировали ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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