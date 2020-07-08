2020-07-08T04:16:30+03:00
Общество

1 050 обманутых дольщиков восстановят в правах в Красноярском крае

Еще 1 900 человек проблему уже решили
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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в Красноярском крае 21 проблемный домв Красноярском крае 21 проблемный домФото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация с обманутыми дольщиками продолжает оставаться напряженной, хотя власти делают все возможное, чтобы проблему решить. 1 900 человек, пострадавших от недобросовестных строителей, уже восстановлены в правах. Об это накануне доложил губернатору министр строительства Сергей Козупица. Речь о дольщиках скандальной «Реставрации» (10 домов) и «Сибстройинвест» (Грунтовая).

Однако это далеко не все дома, проблемы которых надо решать. До 2023 года предстоит восстановить в правах жителей еще 21 дома.

«Еще по девяти объектам в Красноярске и других территориях края, включенным в соглашение, документы передали в Фонд. Это позволит восстановить права еще более 1 050 дольщиков», - рассказал Козупица.

Однако недобросовестных строителей от этого не стало меньше. В Красноярске, например, проходит процедуру банкротства ГК «Зодчий» - дома этой компании на Прибойной и Судостроительной будет достраивать фонд защиты прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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